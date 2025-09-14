Gli abitanti di Gaza in fuga con tutti i mezzi possibili

AgenPress. Un flusso costante di persone si allontana da Gaza City e si dirige verso sud: alcune stipate in camion o carretti, altre a piedi, con borse o bambini piccoli in mano. L’esercito israeliano vuole riportare la città, una delle ultime roccaforti di Hamas, come la descrivono i funzionari israeliani, sotto il suo controllo.

Le autorità israeliane hanno dichiarato di aspettarsi che “un milione” di persone fuggano da Gaza City e si dirigano verso la parte meridionale dell’enclave. I circa due milioni di palestinesi della Striscia di Gaza sono già stati sfollati più di una volta dallo scoppio della guerra nell’ottobre 2023.

Tuttavia, molti non credono di trovare rifugio nemmeno nella parte meridionale poiché Israele ha ripetutamente lanciato attacchi contro aree che aveva designato come “zone umanitarie”.

Alcuni affermano di non potersene andare, mentre altri esprimono la speranza che i leader arabi che si incontreranno domani in Qatar facciano pressione su Israele affinché annulli i suoi piani di attacco a Gaza City.

Lungo la strada costiera vicino a Nuseirat, famiglie esauste camminano lentamente, trasportando i loro averi sulla testa o sulle spalle. Altri sono stipati tra i materassi sul retro di piccoli camion.

L’esercito israeliano ha annunciato sabato che più di 250.000 persone sono fuggite da Gaza City negli ultimi giorni, dopo che le forze israeliane hanno intensificato le operazioni.

Negli ultimi giorni le forze israeliane hanno distrutto diversi grattacieli esprimendo al contempo l’intenzione di “intensificare” il ritmo degli attacchi mirati.

Hamas sostiene che le forze israeliane hanno distrutto almeno 1.600 edifici residenziali e 13.000 tende dall’11 agosto.

I funzionari locali di Gaza hanno dichiarato che oggi almeno 40 persone sono state uccise nell’enclave a causa degli attacchi israeliani, di cui 28 nella sola Gaza City.