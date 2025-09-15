AgenPress. Il sequestro dei beni russi “congelati” da parte degli Stati europei colpirà il sistema finanziario occidentale, ha annunciato il Cremlino.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen vorrebbe che l’Unione europea trovasse un nuovo modo per finanziare la difesa dell’Ucraina contro la Russia, utilizzando gli interessi sui beni russi congelati in Europa.

In mattinata Mosca ha avvertito che avrebbe preso provvedimenti contro qualsiasi Paese che tentasse di confiscare i suoi beni.

Dopo che il presidente Vladimir Putin ha inviato il suo esercito in Ucraina nel 2022, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno vietato le transazioni con la banca centrale russa e il ministero delle finanze e hanno congelato 300-350 miliardi di dollari di asset del governo russo, principalmente titoli di Stato statunitensi e britannici detenuti in un deposito di titoli europeo.

La Commissione europea sta valutando l’idea di utilizzare i depositi russi in contanti presso la Banca centrale europea, derivanti da obbligazioni russe in scadenza, per ottenere un “prestito di riparazione” per l’Ucraina.

“Se ciò accadesse, la Russia agirebbe contro gli stati dell’UE e contro i furfanti europei di Bruxelles e dei singoli stati dell’UE che stanno cercando di impossessarsi delle nostre proprietà, fino alla fine del secolo”, ha scritto l’ex presidente russo Dmitry Medvedev su Telegram.

La Russia agirà contro i paesi europei in “tutti i modi possibili” e in “tutti i tribunali nazionali e internazionali possibili”, nonché “in via extragiudiziale”, ha affermato Medvedev, attualmente vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.