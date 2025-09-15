AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze armate del suo Paese sono riuscite ad avanzare nelle zone vicine al confine della regione di Sumy (nord-est), dove le truppe russe cercano di mettere piede da mesi.

Zelensky ha inoltre affermato che le unità russe hanno subito perdite significative nelle regioni di Donetsk e Kharkiv.

Mentre le forze armate russe continuano la loro lenta avanzata nell’Ucraina orientale e annunciano quasi quotidianamente di aver conquistato dei villaggi. Mosca ha annesso quattro regioni ucraine, sebbene ne abbia preso solo parzialmente il controllo: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, ma non Dnipropetrovsk, dove finora afferma di aver catturato una serie di villaggi e comunità lungo i suoi confini.

Zelensky ha parlato anche di ingenti perdite russe nei pressi di Kupyansk, in un settore nella regione nord-orientale di Kharkiv sotto pressione russa da mesi.

“Continuiamo a operare in direzione di Dobropilia”, ha detto, riferendosi a una città vicino a Pokrovsk, epicentro dei combattimenti nell’ambito dell’offensiva militare russa per il controllo totale di Donetsk. “È importante che gli attacchi russi vengano respinti dai nostri ragazzi”, ha aggiunto.