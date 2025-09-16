Israele ha lanciato la sua offensiva per occupare Gaza

AgenPress. E’ iniziata un’intensa operazione, che comprende un fuoco multiplo contro numerosi obiettivi terroristici. Israele ha lanciato la sua offensiva di terra per occupare Gaza City durante la notte.

Secondo quanto riportato dai media israeliani, le forti esplosioni sono state udite anche in Israele. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato l’attacco alla città di Gaza, nel nord della fascia costiera isolata da Israele ad agosto.

Secondo il Ministro della Difesa Israel Katz, l’esercito israeliano sta adottando un “approccio ferreo” contro le “infrastrutture terroristiche” nella Striscia di Gaza. “Gaza sta bruciando”, ha dichiarato Katz su X.

“Non cederemo e non torneremo indietro, fino al completamento della missione”, sottolinea il ministro israeliano.

Il Qatar ha mediato con gli Stati Uniti e l’Egitto nella guerra tra Israele e Hamas. Tuttavia, i colloqui per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza non hanno fatto progressi.