Stati Uniti. La Federal Reserve taglia i tassi di interesse di un quarto di punto

AgenPress. La Federal Reserve ha annunciato un taglio dei tassi di interesse molto atteso, una mossa che indica che le preoccupazioni relative al rallentamento del mercato del lavoro ora superano le preoccupazioni persistenti sull’inflazione.

Si tratta del primo taglio dei tassi da parte della Fed quest’anno. I responsabili delle politiche hanno optato per un taglio di un quarto di punto percentuale al tasso di riferimento della banca centrale, in linea con le aspettative. Ora è fissato al 4-4,25%.

“Il mercato del lavoro si sta davvero raffreddando”, ha affermato il presidente della Fed Jerome Powell in una conferenza stampa dopo l’annuncio del taglio dei tassi.

Il taglio arriva nel bel mezzo di una campagna di pressione senza precedenti da parte dell’amministrazione Trump, che ha incluso attacchi a Powell per non aver abbassato i tassi prima e un tentativo di spodestare un membro della Fed nominato dall’era Biden per accuse di frode sui mutui.

Ma Powell e la Fed avevano resistito alle pressioni di Trump, sostenendo che il suo duplice mandato di mantenere bassi sia la disoccupazione che l’inflazione implicava che fosse necessario fare attenzione a non surriscaldare l’economia e rischiare un ritorno a prezzi in rapido aumento.

In una conferenza stampa, Powell ha dichiarato: “Abbiamo effettuato aumenti e tagli dei tassi molto consistenti negli ultimi cinque anni, e si tende a farlo in un momento in cui si ritiene che la politica monetaria sia fuori luogo e debba essere rapidamente modificata. Non è affatto quello che penso io”.

Il voto a favore del taglio di un quarto di punto percentuale da parte del comitato per la definizione dei tassi della Fed è stato di 11 a 1. L’unico dissenziente, a favore di un taglio più consistente di mezzo punto percentuale, è stato il neo-nominato governatore Stephen Miran.

I tassi più bassi potrebbero aiutare le aziende ad assumere personale, poiché diventa meno costoso ottenere prestiti e i tassi delle carte di credito diminuiscono per i consumatori.

Allo stesso tempo, l’inflazione è in aumento. Da aprile, quando Trump ha annunciato i suoi dazi ” l’inflazione è aumentata dal 2,3% al 2,9% ad agosto. L’obiettivo di inflazione della Fed è del 2%.