Trump: “I legami tra America e Regno Unito sono inestimabili”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha abbandonato lo sfarzo per dedicarsi alla politica, concludendo un sontuoso soggiorno ospitato dal re britannico Carlo III al Castello di Windsor e oggi incontrando il primo ministro Keir Starmer nella sua residenza di campagna.

Esaltando il “legame indissolubile” tra le due nazioni, Trump ha affermato che i legami tra America e Regno Unito sono “inestimabili” e che i due governi stanno “rendendo questi legami più stretti che mai”.

Trump e Starmer hanno incontrato leader aziendali americani e britannici, tra cui gli amministratori delegati di Nvidia, Microsoft, Rolls-Royce e Boeing, prima di firmare un accordo di prosperità tecnologica multimiliardario che i funzionari britannici sperano porterà migliaia di posti di lavoro e ingenti investimenti nel Regno Unito.

Prima della firma, Trump ha affermato che l’accordo era stato “in lavorazione da tempo” e ha ringraziato Starmer per il duro lavoro svolto per portarlo a termine. “Con questo accordo, la nostra preziosa amicizia con il Regno Unito si rafforza sempre di più”, ha affermato.

Starmer ha affermato che l’accordo ha segnato “un grande giorno per la nostra speciale relazione”.