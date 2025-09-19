AgenPress. Tre caccia russi MIG-31 hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia, membro della NATO, in un clima di crescente tensione sul fianco orientale dell’Alleanza Nord Atlantica.

L’incidente avviene poco più di una settimana dopo che più di 20 droni russi sono entrati nello spazio aereo polacco nella notte tra il 9 e il 10 settembre, spingendo i caccia della NATO ad abbatterne alcuni e i funzionari occidentali ad affermare che la Russia voleva mettere alla prova la prontezza e la determinazione dell’Alleanza.

Il governo estone ha sottolineato oggi che i tre caccia MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti.

L’Estonia ha dichiarato di aver consegnato una nota di protesta al più alto diplomatico russo nel paese baltico.