Perugia: sequestri di droga per oltre 10 milioni di euro nei primi otto mesi del 2025

AgenPress. Nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio, ordinariamente posto in essere dal Comando Provinciale di Perugia, è stato ulteriormente intensificato il contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le Fiamme Gialle perugine, nei giorni scorsi, hanno proceduto al sequestro di iniziativa di oltre 4 Kg di derivati della Canapa Sativa L. nei confronti di una imprenditrice perugina, responsabile di un punto vendita allestito con distributori automatici.

La stessa è stata deferita in stato di libertà, per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.L. 48/2025, che stabilisce un divieto generale di produzione e commercializzazione delle infiorescenze di canapa, includendo quelle semilavorate, essiccate o triturate e i loro derivati (estratti, resine, oli).

SEQUESTRI RECORD: 97 KG DI COCAINA, 34 KG DI MARIJUANA E OLTRE 50 PERSONE COINVOLTE

Nel delicato settore della lotta al traffico degli stupefacenti, nei primi otto mesi dell’anno, le Fiamme Gialle hanno sequestrato complessivamente 97 kg di cocaina, 34 kg di marijuana e 69 piante di cannabis. Sono 22 le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria, di cui 7 arrestate, mentre beni per un valore di oltre 57 mila euro sono stati sottoposti a sequestro patrimoniale.

L’OPERAZIONE DI SPOLETO: SCOPERTO MAXI TRAFFICO DI COCAINA

Tra le operazioni più rilevanti condotte dalle Fiamme Gialle, si annovera quella condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia nei pressi di Spoleto lo scorso mese di gennaio. Dopo aver intercettato un veicolo sospetto, i militari hanno seguito l’auto fino a un garage sotterraneo nella zona nord di Foligno. Il conducente, un cittadino italiano apparso nervoso al controllo, è stato trovato in possesso di oltre 15 kg di cocaina, nascosti in un doppio fondo ricavato sotto il sedile dell’auto.

Le successive perquisizioni in un’abitazione, un casolare e una pizzeria nella disponibilità dell’uomo hanno portato al sequestro di ulteriori 43 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 65 kg. Alcuni dei panetti erano nascosti in una controsoffittatura. Il soggetto è stato arrestato e trasferito nel carcere di Perugia-Capanne.

PACCHI SOSPETTI E SEQUESTRI DI PACCHI POSTALI: 30 KG DI MARIJUANA INTERCETTATI

Altrettanto significativa è risultata l’opera di contrasto svolta in questo ambito dal Gruppo di Perugia che ha individuato numerose spedizioni arrivate tramite corriere da un paese extracomunitario e riconducibili a soggetti già noti per reati commessi nello specifico settore, di cui uno tratto in arresto in flagranza di reato e uno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Perugia. A questo riguardo, i militari, dopo aver richiesto la necessaria autorizzazione all’Autorità Giudiziaria competente, hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno dei pacchi oggetto di ispezione, sostanza del tipo marijuana per circa 30 Kg.

CONTROLLI INTENSIFICATI NELLA “ZONA ROSSA” DI PERUGIA

Nel capoluogo, l’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata soprattutto sul centro storico, sulla Stazione Ferroviaria Centrale, su Piazza del Bacio e sulle aree limitrofe di Fontivegge, recentemente dichiarate “zona a vigilanza rafforzata” dal Prefetto di Perugia, Francesco Zito.

In questo quadrante cittadino sono stati complessivamente condotti – con l’ausilio delle unità cinofile antidroga – 42 interventi contro il piccolo spaccio, con la segnalazione di 45 persone alla Prefettura (ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90) e il sequestro di 6 grammi di cocaina, 34 grammi di hashish e 13 grammi di marijuana.