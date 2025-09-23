type here...

Allarme droni. Riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Gli aeroporti di Copenaghen e Oslo hanno riaperto oggi dopo essere stati chiusi ieri a causa della presenza di velivoli senza pilota non identificati.

L’aeroporto di Copenaghen è stato chiuso per quattro ore dopo che due o tre droni di grandi dimensioni sono stati avvistati volare troppo vicini, hanno riferito le autorità, mentre l’aeroporto di Oslo è stato chiuso per tre ore dopo l’avvistamento di due droni, secondo la polizia locale.

Le autorità danesi e norvegesi stanno collaborando per risolvere queste incursioni di droni  precisando che sono stati mobilitati l’esercito e i servizi segreti. L’origine dei droni non è ancora nota.

Per il presidente ucraino Zelensky la violazione è stata compiuta dalla Russia, ma la polizia non ha confermato né smentito tale ipotesi.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits