Allarme droni. Riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo

AgenPress. Gli aeroporti di Copenaghen e Oslo hanno riaperto oggi dopo essere stati chiusi ieri a causa della presenza di velivoli senza pilota non identificati.

L’aeroporto di Copenaghen è stato chiuso per quattro ore dopo che due o tre droni di grandi dimensioni sono stati avvistati volare troppo vicini, hanno riferito le autorità, mentre l’aeroporto di Oslo è stato chiuso per tre ore dopo l’avvistamento di due droni, secondo la polizia locale.

Le autorità danesi e norvegesi stanno collaborando per risolvere queste incursioni di droni precisando che sono stati mobilitati l’esercito e i servizi segreti. L’origine dei droni non è ancora nota.

Per il presidente ucraino Zelensky la violazione è stata compiuta dalla Russia, ma la polizia non ha confermato né smentito tale ipotesi.