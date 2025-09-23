Assemblea Generale ONU. Trump: “Le Nazioni Unite hanno fallito, soprattutto come promotrici di pace”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato le Nazioni Unite nel suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Le Nazioni Unite hanno un potenziale enorme”, ha dichiarato Trump “Ma non si stanno avvicinando a quel potenziale”.

Ha affermato che le Nazioni Unite hanno fallito, soprattutto come promotrici di pace. Respinge il riconoscimento di uno Stato palestinese. “Sarebbe un premio per Hamas”

AgenPress. Donald Trump ha sottolineato che la guerra nella Striscia di Gaza deve cessare immediatamente e che tutti gli ostaggi rimasti devono essere rilasciati. Ha anche ribadito che la Russia non avrebbe iniziato la guerra contro l’Ucraina se fosse stato in carica all’epoca.

Trump, tuttavia, ha sottolineato che la guerra in corso non fa bella figura con la Russia. Ha ribadito il suo appello agli europei affinché smettano di importare energia russa. Lui stesso sarebbe pronto a imporre dazi punitivi.

Ha inoltre sottolineato che le Nazioni Unite stanno creando nuovi problemi, come la “migrazione incontrollata”, che sta portando all'”invasione” di molti Paesi. In questo contesto, ha anche menzionato l’Austria, dove, a suo dire, “il 53% della popolazione carceraria non è austriaca”.