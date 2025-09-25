80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Meloni: “Pace, dialogo, diplomazia sembrano non riuscire più a convincere e a vincere”

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal 23 al 24 settembre a New York ha partecipato all’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al termine della seconda giornata ha tenuto un intervento al dibattito di Alto Livello dichiarando che Pace, dialogo, diplomazia sembrano non riuscire più a convincere e a vincere. L’uso della forza prevale in troppe occasioni. E lo scenario che ci troviamo di fronte è quello che Papa Francesco descrisse con rara efficacia: una “terza guerra mondiale” combattuta “a pezzi”.

Ovviamente, tra i principali conflitti in corso, c’è la guerra d’aggressione su larga scala della Federazione Russa contro l’Ucraina.

Tre anni e mezzo fa, il 24 febbraio 2022, Mosca ha deciso di attaccare Kiev. E io penso che non si sia riflettuto abbastanza sulle conseguenze di quella scelta e su un punto che considero fondamentale: la Federazione Russa, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, ha deliberatamente calpestato l’articolo 2 dello Statuto dell’Onu, violando l’integrità e l’indipendenza politica di un altro Stato sovrano, con la volontà di annetterne il territorio. E ancora oggi non si mostra disponibile ad accogliere seriamente alcun invito a sedersi al tavolo della pace.