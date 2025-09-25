Mark Rutte: “Aerei e droni russi, qualora violassero lo spazio aereo della Nato, possono essere abbattuti”

AgenPress. Il Segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato che gli Stati membri dell’alleanza potrebbero prendere provvedimenti contro gli aerei e i droni russi qualora violassero lo spazio aereo della NATO, arrivando persino ad abbatterli se necessario.

Mark Rutte ha quindi appoggiato le recenti parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha invitato gli alleati a reagire con decisione in situazioni simili.

Il Segretario generale della NATO ha sottolineato che le forze degli Stati membri sono pronte a valutare le minacce e possono sia scortare gli aerei russi fuori dallo spazio alleato sia intraprendere ulteriori azioni se la situazione lo richiede.

La decisione della NATO è conseguenza di quanto accaduto nella notte tra il 9 e il 10 settembre, quando droni russi hanno invaso lo spazio aereo polacco. La decisione ha fatto seguito a una riunione del Consiglio Nord Atlantico, durante la quale gli alleati hanno discusso la situazione alla luce della richiesta di consultazioni avanzata dalla Polonia ai sensi dell’articolo 4 del Trattato Nord Atlantico.