Trump: “Abbiamo un accordo per porre fine alla guerra a Gaza e al rilascio degli ostaggi”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di ritenere che un accordo per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza sia stato raggiunto o sia molto vicino alla conclusione. Ha affermato che l’accordo porterebbe alla fine della guerra e al rilascio degli ostaggi.

“Penso che potremmo raggiungere un accordo su Gaza, siamo molto vicini a un accordo”, ha detto Trump ai giornalisti prima di partire per il torneo di golf Ryder Cup. “Penso che questo sia un accordo che riporterà indietro gli ostaggi, questo sarà un accordo che porrà fine alla guerra, questo sarà un accordo… Ci sarà la pace. Penso che abbiamo un accordo“.

Trump non ha fornito dettagli sull’eventuale accordo, ma ha espresso l’opinione che si tratterebbe dell’ottava guerra a cui porrebbe fine.

Finora, nessuna delle due parti ha confermato le parole del presidente degli Stati Uniti, pronunciate poco dopo il discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.