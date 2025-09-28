Attacco notturno della Russia, con droni e missili, su Kiev e Zaporizhia

AgenPress. La Russia ha effettuato massicci attacchi a Kiev e in altre città ucraine con missili e droni lanciando bombardieri pesanti che hanno fatto scattare le sirene antiaeree anche in regioni lontane dalla linea del fronte, innescando un’allerta aerea in tutto il Paese.

Per tutta la notte, droni tipo Shahed hanno minacciato diverse regioni ucraine. Sono state segnalate esplosioni a Kiev a Zaporižžja, nella regione di Chmel’nyc’kyj e a Sumy.

Kiev e Zaporizhia hanno riportato i danni più ingenti causati dall’attacco.

Un edificio di cinque piani nella capitale è stato parzialmente distrutto e le infrastrutture residenziali sono state danneggiate in diversi distretti. L’attacco ha distrutto anche edifici non residenziali e auto parcheggiate.

Almeno cinque persone sono rimaste ferite e sono state tutte ricoverate negli ospedali, ha riferito il sindaco di Kiev, esortando i residenti a rimanere nei rifugi.

Nella regione di Kiev, durante l’attacco sono scoppiati incendi in diverse case ed edifici nei quartieri fuori dalla capitale. Cinque persone nella città di Fastiv sono rimaste ferite: tutti dipendenti di un panificio che ha preso fuoco durante l’attacco.

A Zaporizhia, parzialmente occupata dalla Russia, l’attacco ha preso di mira le infrastrutture civili della città, ha riferito il governatore regionale. Nove case e 14 grattacieli sono stati danneggiati, tra cui una scuola e gli impianti di produzione di un’azienda. Secondo il governatore, almeno due attacchi hanno colpito Zaporizhia durante la notte. Cinque persone sono rimaste ferite.