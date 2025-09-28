type here...

Vance: “La Russia deve accettare la realtà, i loro attacchi non stanno avendo alcun effetto”

AgenPress. Interrogato sul cambiamento di retorica di Trump e sulla sua affermazione che l’Ucraina potrebbe reclamare i territori occupati dalla Russia, Vance ha affermato che ciò deriva dal cambiamento delle realtà sul campo di battaglia.

“Una delle cose che ammiro davvero dell’approccio del presidente Trump a tutto questo conflitto, e francamente, a tutti gli sforzi diplomatici dell’amministrazione, è che è molto ancorato alla realtà”, ha detto.

“E quello che sta succedendo ora, come ha detto Trump, è che la Russia è in una situazione di stallo. Stanno uccidendo molte persone. Stanno perdendo molte persone e non hanno molti guadagni territoriali. Quindi il presidente sta esaminando la situazione. Sta dicendo: guardate, l’economia russa è in rovina. I russi non stanno guadagnando molto sul campo di battaglia. Chiaramente, è ora che ascoltino il suo fervente appello a sedersi al tavolo e parlare seriamente di pace”.

Vance ha sottolineato che i russi “devono svegliarsi e accettare la realtà” che i loro attacchi non stanno avendo alcun effetto.

