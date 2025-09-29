Gaza. Netanyahu accetta il piano di pace di Trump

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso ottimismo riguardo a una rapida soluzione di pace per la guerra di Gaza. Un accordo è “più che molto vicino”, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca.

Il piano statunitense in 20 punti per porre fine alla guerra inizia con un cessate il fuoco immediato e propone che Hamas rilasci tutti gli ostaggi entro 72 ore in cambio di un ritiro graduale delle truppe israeliane con l’obiettivo di un cessate il fuoco permanente.

Trump ha aggiunto che Netanyahu ha accettato il suo piano di pace, ma l’approvazione del gruppo islamista radicale Hamas è ancora in sospeso. Ma ha affermato che Israele avrebbe il “pieno appoggio” degli Stati Uniti per distruggere Hamas se il piano dovesse fallire.

Trump ha dichiarato che avrebbe presieduto un organo di controllo temporaneo e transitorio per Gaza, noto come “Board of Peace”, insieme all’ex primo ministro britannico Tony Blair e ad altri illustri partecipanti.

La Casa Bianca ha affermato che i membri di Hamas che si impegnano per la pace e depongono le armi otterranno l’amnistia, offrendo loro la possibilità di reintegrarsi nella vita civile, mentre a coloro che desiderano lasciare Gaza verrà offerto un passaggio sicuro.