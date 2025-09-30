Trump e Netanyahu hanno presentano il piano di pace per Gaza

AgenPress. Stati Uniti e Israele hanno presentato congiuntamente un piano del presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra di Gaza. Il governo statunitense ha pubblicato i 20 punti del piano in seguito a una telefonata a tre tra Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Hamas esaminerà il piano e fornirà una risposta. L’Autorità Nazionale Palestinese ha accolto con favore gli sforzi.

Il piano diffuso dalla Casa Bianca prevede che la guerra finisca immediatamente se entrambe le parti saranno d’accordo. Tutti gli ostaggi dovranno essere rilasciati entro 72 ore dall’approvazione pubblica di Israele. In cambio, Israele rilascerà 250 palestinesi condannati all’ergastolo e 1.700 residenti di Gaza detenuti. L’esercito si ritirerà, subordinatamente alla smilitarizzazione del territorio.

L’organizzazione terroristica palestinese Hamas non avrà più alcun ruolo nel governo locale. Chi deporrà le armi riceverà un’amnistia. L’amministrazione sarà temporaneamente assunta da un comitato palestinese tecnocratico e apolitico, supervisionato da un nuovo organismo internazionale.

Hamas non ha partecipato ai colloqui di lunedì. Trump si è detto ottimista sul fatto che avrebbe accettato. Tuttavia, se Hamas respingesse la proposta, Israele avrebbe il suo pieno sostegno per distruggerla, ha affermato Trump. Netanyahu ha dichiarato che il piano di Trump garantirebbe che la Striscia di Gaza non rappresenti mai più una minaccia per Israele. Se Hamas lo respingesse, Israele concluderebbe la questione da solo.

Un funzionario di Hamas ha affermato che il team negoziale dell’organizzazione terroristica ha detto ai mediatori che avrebbero esaminato il piano di pace “in buona fede” e poi avrebbero fornito una risposta. Il primo ministro del Qatar e il capo dell’intelligence egiziana hanno presentato il piano in 20 punti ad Hamas, hanno affermato.