type here...

Flotilla entrata in zona alto rischio

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. La flotta della Global Sumud Flotilla ha comunicato che è entrata nella zona ad alto rischio. La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato un ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni comunicando che non oltrepasserà il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza.

Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state avvicinate” da altre imbarcazioni non identificate, che si sono poi allontanate.

“Siamo in stato di massima allerta. L’attività dei droni sulla flottiglia è in aumento ” riferisce inoltre la flotta. “Proseguiamo la navigazione, senza venir scoraggiati dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie israeliane” – aggiunge.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits