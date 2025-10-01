Flotilla entrata in zona alto rischio

AgenPress. La flotta della Global Sumud Flotilla ha comunicato che è entrata nella zona ad alto rischio. La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato un ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni comunicando che non oltrepasserà il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza.

“Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state avvicinate” da altre imbarcazioni non identificate, che si sono poi allontanate.

“Siamo in stato di massima allerta. L’attività dei droni sulla flottiglia è in aumento ” riferisce inoltre la flotta. “Proseguiamo la navigazione, senza venir scoraggiati dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie israeliane” – aggiunge.