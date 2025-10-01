Frederiksen (Primo ministro danese): “La Russia è il principale nemico dell’Europa”

AgenPress. La Russia è il principale nemico dell’Europa, da qui la necessità di una discussione più approfondita su come rispondere alle azioni ostili di Mosca, ha dichiarato al il primo ministro danese Mette Frederiksen.

Secondo il Primo Ministro danese, la NATO deve adattare la sua risposta alle provocazioni russe, che vanno dalle violazioni dello spazio aereo ai sabotaggi. Ritiene che queste azioni mirino a “dividere l’Europa“.

“L’idea della guerra ibrida è quella di minacciarci, dividerci, destabilizzarci. Usare i droni un giorno, gli attacchi informatici il giorno dopo, sabotare il terzo” – aggiunge Mette Frederiksen – .

In Danimarca, la scorsa settimana si sono verificati incidenti con droni non identificati che hanno sorvolato gli aeroporti di Copenaghen e Aalborg, nella penisola dello Jutland. Droni sono stati avvistati anche sopra diverse strutture militari, l’ultimo dei quali nella notte tra sabato e domenica.