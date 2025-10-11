Telefonata Trump/Zelensky: “Se una guerra può essere fermata in una regione, allora anche altre guerre possono essere fermate, compresa quella russa”

AgenPress. “Ho informato il Presidente degli Stati Uniti degli attacchi russi alle nostre infrastrutture energetiche; apprezzo la sua disponibilità a sostenerci”, ha scritto sulla piattaforma X il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha parlato telefonicamente con Donald Trump.

“Abbiamo discusso le opzioni per rafforzare la nostra difesa aerea, nonché gli accordi specifici su cui stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo”, ha scritto Zelensky. Ha aggiunto che ci sono “buone opzioni e idee concrete” che potrebbero rafforzare significativamente l’Ucraina.

Il presidente ucraino ha inoltre affermato di congratularsi con Trump per la conclusione dell’accordo di pace in Medio Oriente, definendolo un “risultato straordinario”.

“Se una guerra può essere fermata in una regione, allora anche altre guerre possono essere fermate, compresa quella russa”, ha scritto Zelensky. Ha concluso ringraziando il presidente degli Stati Uniti e sottolineando che la Russia deve essere disposta a impegnarsi in una vera diplomazia, e questo può essere ottenuto solo con la forza.

Venerdì, la Russia ha lanciato un altro massiccio attacco all’Ucraina, prendendo di mira le sue infrastrutture energetiche. Mosca tenta ogni anno di distruggere le infrastrutture energetiche dell’Ucraina durante l’inverno. A Kiev l’approvvigionamento idrico è stato temporaneamente interrotto per 2 milioni di utenti.