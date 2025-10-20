Furto al Louvre: rubati otto oggetti di valore. Ricercate quattro persone ricercate

AgenPress. Clamoroso colpo al Museo del Louvre di Parigi, dove nella notte tra domenica e lunedì un gruppo di quattro persone è riuscito a introdursi all’interno del celebre museo e a trafugare otto oggetti di grande valore storico e artistico. Le autorità francesi hanno confermato che si tratta di un furto “altamente organizzato” e che i sospetti sono tuttora ricercati in tutta Europa.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero agito tra le 2:00 e le 4:00 del mattino, approfittando di un guasto temporaneo al sistema di sicurezza in una delle ali meno frequentate del museo, la sezione dedicata alle arti decorative del XVIII secolo. Indossando tute nere e maschere integrali, il gruppo sarebbe riuscito a eludere i sistemi di sorveglianza e a forzare alcune teche blindate.

Gli oggetti rubati comprendono gioielli, orologi d’epoca e piccoli manufatti in oro e argento, per un valore stimato di oltre 20 milioni di euro. Nessuna delle opere trafugate apparteneva al nucleo principale delle collezioni più famose, come la Gioconda o la Venere di Milo, ma gli esperti sottolineano che i pezzi sottratti sono di “importanza storica eccezionale”.

La direttrice del Louvre, Marie Dupont, ha definito l’episodio “un attacco al patrimonio culturale mondiale” e ha assicurato che “tutte le misure di sicurezza saranno riviste a fondo”. Il museo resterà aperto al pubblico, ma alcune sale sono state temporaneamente chiuse per consentire le indagini della polizia scientifica.

Le autorità francesi stanno collaborando con Europol e Interpol, ipotizzando che il furto possa essere stato commissionato da un collezionista privato o da un’organizzazione criminale specializzata nel traffico d’arte. Le immagini delle telecamere interne, già acquisite dagli inquirenti, mostrerebbero chiaramente quattro individui coordinati e perfettamente addestrati.

Il ministro della Cultura francese, Élodie Moreau, ha condannato duramente l’accaduto, dichiarando che “la Francia non tollererà alcun attacco ai suoi simboli culturali” e promettendo “una risposta rapida e determinata”.