Casa Bianca: il vertice Xi-Trump si terrà giovedì 30 ottobre

AgenPress. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud giovedì.

Si tratterà del primo incontro faccia a faccia tra i leader mondiali durante il secondo mandato di Trump.

L’incontro tra i leader delle due superpotenze sarà il primo durante il secondo mandato di Donald Trump. Avrà luogo sullo sfondo di una nuova fase della guerra commerciale, innescata dall’annuncio della Cina di inasprire i controlli sulle esportazioni di terre rare verso tutti i paesi, incluso il divieto di esportazione per l’industria della difesa.

In risposta, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che avrebbe imposto un dazio aggiuntivo del 100% sui prodotti cinesi, a partire dal 1° novembre, il giorno dopo l’incontro. Trump ha anche minacciato di imporre i propri controlli sulle esportazioni di componenti e software per aeromobili. Scioccato dalla mossa di Pechino, Trump ha poi affermato che era il risultato di una “giornata storta” di Xi.