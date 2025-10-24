Messico: ritrovati 48 sacchi contenenti resti umani

AgenPress. Le autorità messicane hanno annunciato che 48 sacchi contenenti resti umani sono stati trovati in una discarica segreta vicino a Guadalajara. Le indagini proseguono, ha chiarito la procura, evitando di rendere pubblica qualsiasi stima sul numero delle vittime.

Dopo la macabra scoperta, le autorità hanno avviato il processo di recupero e identificazione dei resti.

In Messico si sono registrate oltre 127.000 sparizioni, la maggior parte delle quali a partire dal 2006, quando l’allora governo federale lanciò la cosiddetta “guerra” contro i cartelli della droga, schierando l’esercito a livello nazionale, un approccio che è stato criticato da molti.