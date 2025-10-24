type here...

Puglia, Cisint (Lega), in liste M5S candidato palestinese che mette kefiah a Gesù. Va escluso dalle liste

AgenPress.  “Piena condanna a quella che è l’ennesima candidatura in sfregio alle nostre radici giudeo-cristiane, ma anche l’ennesimo, inquietante e ormai neanche nascosto legame fra certa sinistra, come il Movimento 5 Stelle, e il fondamentalismo islamista.

La sinistra, per ideologia e in cambio di qualche manciata di voti, si svende ai simpatizzanti di Hamas, come Hannoun, soggetto che deve essere espulso. Dovrà rispondere di queste commistioni davanti al Paese: non è accettabile che si tenti di far entrare nelle nostre istituzioni chi odia tutto ciò che l’Occidente rappresenta e mira a sovvertirci.

Ci aspettiamo ora anche una ferma condanna da parte dei vertici della sinistra da Conte e Schlein al duo Fratoianni-Bonelli e l’esclusione dalle liste dei 5stelle di Bassem.”

Così Anna Maria Cisint, europarlamentare Lega.

