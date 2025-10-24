type here...

Ungheria. Orban: “Stiamo cercando di aggirare le sanzioni statunitensi sulle compagnie petrolifere russe”

AgenPress. L’Ungheria sta cercando di trovare un modo per aggirare le sanzioni statunitensi sulle compagnie petrolifere russe, ha dichiarato il primo ministro Viktor Orban, senza fornire dettagli su come intenda ignorare le restrizioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto sanzioni alla Russia prendendo di mira le aziende Lukoil e Rosneft nel tentativo di fare pressione su Mosca affinché accetti un cessate il fuoco in Ucraina.

La decisione di Trump ha causato un forte aumento dei prezzi del petrolio e ha sollevato interrogativi su Ungheria e Slovacchia: i maggiori acquirenti di petrolio russo nell’UE.

In un’intervista Orbán ha dichiarato: “Stiamo cercando di aggirare queste sanzioni“.

 

