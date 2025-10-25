Manovra e affitti brevi, Mulè (FI): “In Parlamento nessuna tassa indiscriminata al 26% ma solo per chi esercita l’attività professionalmente in più di una casa”

AgenPress. “La tassazione per chi utilizza solo la prima casa per affitti brevi resterà al 21%, ma è giusto che sugli appartamenti in più si paghi qualcosa in più. Se la mia attività principale è quella di affittare le case, si dovrebbe pagare esattamente come gli alberghi. È normale che sia così perché sarebbe una misura inutilmente afflittiva che va su quel patrimonio sacro che è la casa.

Per gli Airbnb la tassa non salirà al 26%: quella copertura prevista, cioè i 100 milioni che dovrebbero arrivare, vanno trovati in un altro capitolo di bilancio. La misura, così come è scritta, sarà annullata e sostituita da un’altra misura che porterà nelle casse dello Stato la stessa cifra”.

Lo ha dichiarato Giorgio Mulè (FI), vicepresidente della Camera, oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di Giornale Radio.