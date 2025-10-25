type here...

Manovra e affitti brevi, Mulè (FI): “In Parlamento nessuna tassa indiscriminata al 26% ma solo per chi esercita l’attività professionalmente in più di una casa”

Immobiliare
redazione
Da redazione
AgenPress. “La tassazione per chi utilizza solo la prima casa per affitti brevi resterà al 21%, ma è giusto che sugli appartamenti in più si paghi qualcosa in più. Se la mia attività principale è quella di affittare le case, si dovrebbe pagare esattamente come gli alberghi. È normale che sia così perché sarebbe una misura inutilmente afflittiva che va su quel patrimonio sacro che è la casa.

Per gli Airbnb la tassa non salirà al 26%: quella copertura prevista, cioè i 100 milioni che dovrebbero arrivare, vanno trovati in un altro capitolo di bilancio. La misura, così come è scritta, sarà annullata e sostituita da un’altra misura che porterà nelle casse dello Stato la stessa cifra”.

Lo ha dichiarato Giorgio Mulè (FI), vicepresidente della Camera, oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di Giornale Radio.

