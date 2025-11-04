John Ratcliffe (direttore CIA): “Trump ha ragione quando afferma che Russia e Cina stanno conducendo esplosioni nucleari”

AgenPress. Il direttore della Central Intelligence Agency, John Ratcliffe, ha dichiarato che il presidente Donald Trump aveva ragione quando affermava che Russia e Cina stavano conducendo esplosioni nucleari segrete. La sua affermazione è stata condivisa dal presidente della Commissione Intelligence del Senato, Tom Cotton.

“Donald Trump aveva ragione”, ha scritto Ratcliffe sulla piattaforma X, allegando una dichiarazione del 2019 dell’ex capo della Defense Intelligence Agency (DIA) e un articolo del Wall Street Journal del 2020. Nella prima dichiarazione, il generale Robert Ashley affermava che gli Stati Uniti non credevano che la Russia stesse rispettando la moratoria sui test nucleari a potenziale non nullo. L’articolo, tuttavia, menzionava che la Cina potrebbe aver condotto segretamente piccoli test nucleari.

“Dopo aver consultato il direttore Ratcliffe e il suo team, mi hanno confermato che la CIA ritiene che sia la Russia che la Cina abbiano condotto test su armi nucleari supercritiche con rese superiori allo standard statunitense di resa zero”, ha affermato Tom Cotton.

Le parole di Ratcliffe e Cotton sono una conferma alle affermazioni di Donald Trump, rilasciate in un’intervista alla CBS, secondo cui Russia e Cina, ma anche il Pakistan, stanno segretamente conducendo test nucleari facendo esplodere testate nucleari in profondità nel sottosuolo.