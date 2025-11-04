type here...

New York City eleggerà un nuovo sindaco

AgenPress. Oggi New York City eleggerà un nuovo sindaco. Zohran Mamdani, esponente dell’ala sinistra del Partito Democratico, è il candidato favorito. Se eletto, il trentaquattrenne sarebbe il primo musulmano dichiarato a ricoprire la carica. Durante la sua campagna elettorale, ha promesso iniziative per rendere la vita più accessibile nella metropoli di oltre otto milioni di abitanti. L’avversario di Mamdani è Andrew Cuomo, ex governatore dello Stato di New York. Il terzo candidato è il repubblicano Curtis Sliwa.

Il democratico Cuomo ha perso contro Mamdani alle primarie e ora si candida come indipendente. Secondo i sondaggi, Sliwa è considerata senza possibilità di vittoria. Inoltre, oggi si terranno le elezioni governatoriali negli stati americani della Virginia e del New Jersey. Queste elezioni sono viste come un test di opinione pubblica per i repubblicani del presidente Donald Trump.

Trump ha minacciato di tagliare i finanziamenti del governo statunitense per New York se Mamdani vincesse. Molto probabilmente non fornirà più fondi da Washington oltre il minimo legale, ha scritto Trump lunedì sulla sua piattaforma Truth Social. Allo stesso tempo, ha invitato i suoi sostenitori a votare per Cuomo: “Che vi piaccia o meno Andrew Cuomo, non avete scelta. Dovete votarlo”.

Trump ha giustificato il suo insolito appello a un democratico sostenendo che un voto per il suo collega democratico Sliwa avrebbe solo aiutato Mamdani. Trump ha ripetutamente etichettato Mamdani, originario dell’Uganda e che si definisce un socialista democratico, come un comunista. Durante il suo secondo mandato, il presidente ha ripetutamente minacciato di tagliare i finanziamenti federali a causa di disaccordi politici.

 

