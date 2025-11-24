Istanbul vieta di dare da mangiare ai cani randagi

AgenPress. La prefettura di Istanbul ha inviato una circolare a tutti i comuni, nonché alle autorità statali e giudiziarie competenti, chiedendo l’attuazione della misura che vieta l’alimentazione incontrollata dei cani randagi, citando una minaccia per la salute pubblica.

Secondo la circolare firmata dal prefetto Davut Gul e basata sulla decisione del 2 luglio 2025 del Comitato prefettizio per la protezione degli animali, l’alimentazione incontrollata “provoca un aumento della popolazione di insetti e roditori” e contribuisce all’inquinamento ambientale.

Il divieto di alimentazione si applicherà a luoghi quali scuole, ospedali, aeroporti, luoghi di culto, parchi, giardini, strade e campi da gioco, il che significa che si tratterà di un divieto praticamente universale nell’ambiente urbano.

La circolare chiede ai comuni “di accelerare la raccolta, la sterilizzazione e il reinserimento dei cani randagi, affinché il loro trasporto verso rifugi o habitat naturali possa essere effettuato immediatamente e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti”.

Si sottolinea inoltre che gli organi competenti dovranno monitorare il processo con particolare attenzione ed evitare qualsiasi ritardo o inadeguatezza e, allo stesso tempo, si precisa che le responsabilità per eventuali danni, perdite o rischi per la salute pubblica causati da animali randagi saranno valutate in conformità alla legislazione vigente.