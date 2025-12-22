Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 152. Ordine del giorno

AgenPress. Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 15.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:
- SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026 (PRESIDENZA – INTERNO);
- SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo in materia di politiche per i giovani e Servizio civile universale (PRESIDENZA – SPORT E GIOVANI);
- SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale – ESAME PRELIMINARE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto – ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – GIUSTIZIA);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/357/CEE del Consiglio – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – IMPRESE E MADE IN ITALY);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – ECONOMIA E FINANZE – IMPRESE E MADE IN ITALY);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – LAVORO E POLITICHE SOCIALI);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129 – ESAME PRELIMINARE (SALUTE);
- SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance – ESAME DEFINITIVO (SALUTE);
- LEGGI REGIONALI.