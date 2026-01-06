type here...

Renzi: “Non amo Donald Trump. Ma non arriverò mai a dire Trump è come Maduro o Trump è come Putin”

AgenPress. Non amo Donald Trump e spero che alle elezioni di midterm vincano i democratici. Ma non arriverò mai a dire “Trump è come Maduro” o “Trump è come Putin”.

Per me sono assurdità. Sogno gli Stati Uniti d’Europa e penso alla politica in modo totalmente diverso da Trump. Ma certi radical che fanno la morale in TV non sanno di cosa parlano.

Come non sanno di cosa parlano gli antagonisti e i sindacalisti che ieri spiegavano il Venezuela persino… agli esuli venezulani. La sinistra riformista batta un colpo: noi siamo per la libertà, non per i dittatori che si arricchiscono affamando la povera gente.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

