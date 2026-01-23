Cosa prevede e chi fa parte del Board of Peace e chi non ha aderito

AgenPress. Lo statuto stabilisce che Trump presiederà il consiglio e potrà essere sostituito come presidente solo tramite “dimissioni volontarie o in seguito a incapacità, come stabilito da un voto unanime del consiglio esecutivo”.

Afferma inoltre che ogni Stato membro “dovrà svolgere un mandato non superiore a tre anni”, con eccezioni per coloro che “contribuiscono con più” di 1 miliardo di dollari.

Il resoconto del White House Rapid Response su X ha affermato che non si tratta di una “quota minima di iscrizione per entrare a far parte del Board of Peace”. Il contributo di 1 miliardo di dollari “offre semplicemente l’iscrizione permanente ai paesi partner che dimostrano un profondo impegno per la pace, la sicurezza e la prosperità”.

La Casa Bianca ha dichiarato che il “Consiglio esecutivo fondatore” comprenderà il Segretario di Stato Marco Rubio, l’inviato speciale di Trump Steve Witkoff, il genero di Trump Jared Kushner, l’ex Primo Ministro britannico Tony Blair e il Presidente della Banca Mondiale Ajay Banga.

Oltre 20 Paesi hanno dichiarato che aderiranno al Consiglio direttivo, tra cui Albania, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bielorussia, Bulgaria, Egitto, Ungheria, Indonesia, Israele, Giordania, Kazakistan, Kosovo, Mongolia, Marocco, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Vietnam.

Manifestando grandi ambizioni, Trump ha affermato che il suo Consiglio per la pace “ha la possibilità di diventare uno degli organismi più importanti mai creati”, aggiungendo che è stato un “enorme onore” ricoprire la carica di presidente.

Trump ha affermato che il suo consiglio di amministrazione lavorerà a stretto contatto con le Nazioni Unite, che a suo dire hanno “un potenziale enorme”. I due organismi insieme “possono rappresentare qualcosa di davvero unico per il mondo”, ha affermato.

Rubio ha ringraziato i leader mondiali presenti e ha espresso la speranza che coloro che avessero delle riserve alla fine aderiscano.

“Altri si uniranno”, ha detto. “Molti vogliono partecipare a questo sforzo, perché sarà un’iniziativa di successo”.

Rubio ha affermato che l’organismo si concentrerà su “azioni” e non solo su “dichiarazioni forti” a cui il mondo è abituato da parte dei leader mondiali.

“Ci troviamo spesso a eventi in cui le persone leggono queste dichiarazioni preconfezionate, queste lettere dai toni forti che vengono pubblicate, ma non succede nulla. Non succede nulla”.

Tra i Paesi che hanno dichiarato che non aderiranno immediatamente all’organismo figurano Regno Unito, Francia, Norvegia, Svezia, Slovenia e Italia.

L’ufficio del presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato questa settimana che lo statuto del consiglio “va oltre il mero quadro di Gaza e solleva seri interrogativi, in particolare per quanto riguarda i principi e la struttura delle Nazioni Unite, che non possono essere messi in discussione”.