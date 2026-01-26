Iran. Per i manifestanti non ci sarà “la minima clemenza” per coloro che saranno giudicati colpevoli

AgenPress. Il capo della magistratura iraniana ha promesso che i processi ai manifestanti arrestati durante la recente ondata di proteste nella Repubblica islamica saranno decisi “il prima possibile”, avvertendo che non ci sarà “la minima clemenza” per coloro che saranno giudicati colpevoli.

Promettendo che nelle indagini sarà dimostrato “il massimo rigore”, ha anche affermato che la giustizia deve cercare di punire senza la minima clemenza “i criminali che hanno preso le armi e ucciso persone o commesso incendi, distruzioni e massacri”.

Le organizzazioni per i diritti umani stimano che migliaia, se non decine di migliaia, di persone siano state arrestate durante le proteste antigovernative che hanno causato migliaia di morti all’inizio di gennaio.

Le organizzazioni non governative hanno denunciato la sanguinosa repressione, anche se trovano difficile fornire un bilancio preciso delle vittime, dato che nel Paese la connessione Internet è ancora inattiva.

Molti testimoni hanno riferito che le forze di sicurezza hanno sparato proiettili veri contro i manifestanti. Tuttavia, il capo delle forze speciali di polizia ha affermato che “in realtà, la polizia non ha fatto ricorso alle armi”.

“Abbiamo utilizzato mezzi non letali per garantire la sicurezza della popolazione ed evitare qualsiasi decesso”, ha dichiarato riferendosi a “mezzi deterrenti come cannoni ad acqua, lanciapalle di paintball e veicoli dotati di sistemi audio per la gestione della folla”.