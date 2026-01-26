type here...

Marion Marechal (nipote di Marine Le Pen) definisce “eventi sfortunati” l’uccisione di due persone a Minneapolis

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Marion Marechal, eurodeputata di estrema destra e nipote di Marine Le Pen, ha definito “eventi sfortunati” quelli che hanno portato alla morte di due persone, uccise dalla polizia federale americana a Minneapolis.

Interrogata sulle due persone uccise dall’ICE ha descritto questi eventi come “incidenti sfortunati” causati da “membri militanti dell’estrema sinistra che interferiscono con l’azione della polizia”.

La nipote di Marine Le Pen e pronipote di Jean-Marie Le Pen, fondatore del partito di estrema destra Front National (FN) era stata invitata in occasione della pubblicazione della sua autobiografia intitolata “Si tu te sens Le Pen”.

Nel libro ho difeso  la memoria di mio nonno che, “negli anni ’80, è stato il primo, se non l’unico, a pronunciarsi su una serie di questioni su cui oggi c’è consenso, riguardanti l’immigrazione, l’islamizzazione, la globalizzazione disordinata, la deindustrializzazione, la perdita di sovranità, ecc.”

L’eurodeputata, eletta con il partito di estrema destra “Reconquista” di Eric Zemmour prima di abbandonarlo per rivolgersi nuovamente al Rassemblement National, sostiene che “questo non è un libro che promuove la mia candidatura” per le elezioni presidenziali del 2027 e che spera che Marine Le Pen, che è sotto processo in secondo grado per appropriazione indebita di fondi pubblici possa candidarsi”.

“Qualunque cosa accada, in ogni caso, ovviamente faremo la campagna elettorale insieme”, ha assicurato.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits