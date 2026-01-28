PNRR, Cabina di regia su interventi Comuni, Città metropolitane e Province

AgenPress. Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la Cabina di regia PNRR, presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, con la partecipazione dei Ministri e dei Sottosegretari responsabili, oltre che del Presidente dell’ANCI e dei rappresentanti dell’UPI e dell’UNCEM, in merito alle attività conclusive connesse agli interventi che vedono, quali soggetti attuatori, i Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Unioni di Comuni.

I soggetti attuatori rivestono un ruolo fondamentale nell’attuazione dei circa 85.000 progetti PNRR, per un importo complessivo di circa 30 miliardi di euro e la Cabina di oggi è stata convocata per un confronto costruttivo in merito ai termini previsti per la conclusione degli interventi, alla scadenza delle attività di rendicontazione, alla definizione della documentazione idonea a certificare l’effettivo conseguimento degli obiettivi.

“Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea sono state istituite, a partire dal 2024, le Cabine di coordinamento su tutto il territorio nazionale presso le Prefetture. La sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali rende possibile supportare gli enti territoriali, fornendo agli stessi indicazioni, modalità operative e soluzioni condivise. In via complementare, per le tematiche di natura trasversale che coinvolgono più enti locali, la Cabina di regia ha deliberato oggi l’attivazione di un tavolo permanente, coordinato dalla stessa Struttura di missione, con la partecipazione dei rappresentanti dell’Unità di missione delle Amministrazioni titolari degli interventi, del MEF, di ANCI e di UPI, al fine di assicurare soluzioni pratiche in quest’ultimo miglio del Piano”, dichiara il Ministro Foti.

“Nei prossimi mesi, tutte le Amministrazioni titolari saranno chiamate a chiudere, in collaborazione con i soggetti attuatori, le attività di rendicontazione e a collaborare con la Struttura di missione PNRR per le successive verifiche in sede europea. Siamo davanti ad una sfida molto importante e delicata per la quale serve chiarezza, trasparenza e, soprattutto, leale collaborazione”, conclude il Ministro Foti.