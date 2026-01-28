Trump avverte l’Iran: “Il tempo stringe”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un duro avvertimento contro la Repubblica islamica dell’Iran, esortando Teheran a negoziare un accordo sul suo programma nucleare in tempi rapidi per evitare un’azione militare americana.

Su Truth Social Trump ha scritto che “il tempo stringe, è davvero essenziale!” e ha ribadito che se non ci sarà un accordo il prossimo attacco degli Stati Uniti sarebbe “peggiore” di quello compiuto nel giugno 2025 contro strutture nucleari iraniane.

Trump ha aggiunto che spera in un accordo “giusto ed equo – niente armi nucleari – che sia vantaggioso per tutte le parti”. L’escalation retorica viene accompagnata dall’avanzata di una “enorme armata” navale statunitense diretta verso la regione, pronta a intervenire se necessario.