type here...

Trump avverte l’Iran: “Il tempo stringe”

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un duro avvertimento contro la Repubblica islamica dell’Iran, esortando Teheran a negoziare un accordo sul suo programma nucleare in tempi rapidi per evitare un’azione militare americana.

Su Truth Social Trump ha scritto che “il tempo stringe, è davvero essenziale!” e ha ribadito che se non ci sarà un accordo il prossimo attacco degli Stati Uniti sarebbe “peggiore” di quello compiuto nel giugno 2025 contro strutture nucleari iraniane.

Trump ha aggiunto che spera in un accordo “giusto ed equo – niente armi nucleari – che sia vantaggioso per tutte le parti”. L’escalation retorica viene accompagnata dall’avanzata di una “enorme armata” navale statunitense diretta verso la regione, pronta a intervenire se necessario.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits