Riunione del CIPESS: approvati alcuni importanti provvedimenti in materia di salute e di politiche di coesione

AgenPress. Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e Vicepresidente del CIPESS, Giancarlo Giorgetti, e con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, ha approvato alcuni importanti provvedimenti in materia di salute, di politiche di coesione e altri temi rilevanti.

Il Comitato:

ha deliberato il riparto del contributo di 20 mln di euro, relativo al 2024, per l’attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza; ha approvato, per l’annualità 2024, il riparto tra le Regioni dell’importo di 4 mln di euro per il finanziamento del mancato introito subito dai servizi sanitari regionali a causa della sopravvenuta esenzione, degli sconti obbligatori a carico delle farmacie che hanno un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale inferiore a 150.000 euro; ha deliberato il conguaglio pari a oltre 111 mln di euro, da effettuare sui saldi del FSN 2017 per il differente importo complessivo dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF effettivamente introitato dalla Regione Siciliana rispetto a quanto stimato e assegnato; ha deliberato il riparto fra le Regioni e le Province Autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nell’anno 2025 ammontanti a oltre 135 mld di euro; ha ripartito ed assegnato alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana il finanziamento di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale relativi all’anno 2025 ed indicati nel vigente Piano sanitario nazionale per oltre 878 mln di euro; ha approvato, per l’anno 2025, il riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, del finanziamento complessivo di 25,3 mln di euro destinato alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN.

Ambiente

Il Comitato ha approvato la ripartizione dei contributi per l’anno 2024 (importo complessivo di 15 mln di euro) a titolo di compensazioni in favore dei territori che ospitano siti di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Tale importo spetta nella misura del 50% ai Comuni sede di impianto, del 25% alla relativa Provincia e del 25% ai Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato l’impianto.

Programma statistico nazionale

Il Comitato ha approvato il Programma statistico nazionale (PSN) 2023-2025 – Aggiornamento 2025, la cui attuazione ha un costo stimato in circa 303,13 mln di euro.

Sisma Abruzzo 2009

Il Comitato ha deliberato:

il finanziamento, per un importo pari a circa 3,7 mln di euro, dell’intervento denominato “Santa Maria in Panthanis” attraverso la riprogrammazione di risorse già assegnate al Ministero della cultura e oggetto di contestuale definanziamento; l’assegnazione di un importo pari a 1,3 mln di euro per l’intervento di “Assistenza Tecnica” relativo al Programma di Sviluppo RESTART 2.

Politiche di coesione

Il Comitato ha deliberato quanto segue:

con riferimento alle programmazioni FSC 2014-2020 e precedenti, il definanziamento dei Piani di sviluppo e coesione (PSC) delle Regioni Lazio, Marche, Piemonte, Veneto e delle Province autonome di Bolzano e di Trento, per un importo complessivo pari a oltre 403 mln di euro; con riferimento alla programmazione FSC 2021-2027, l’incremento dell’imputazione programmatica in favore delle medesime Amministrazioni, per l’importo rispettivamente definanziato. con riferimento alla programmazione FSC 2021-2027, il definanziamento di risorse assegnate in anticipazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un importo complessivo di circa 21,1 mln di euro, e la contestuale assegnazione al medesimo Ministero di risorse pari a circa 169,1 mln di euro per il rifinanziamento di n. 24 interventi già oggetto di definanziamento. con riferimento alla programmazione FSC 2021-2027, il definanziamento di n. 60 interventi a valere sulle risorse assegnate in anticipazione alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana, Regione Siciliana e Provincia autonoma di Trento, per un importo complessivo pari a circa 98,7 mln di euro, e il contestuale rifinanziamento di n. 16 dei predetti interventi con riassegnazione alle rispettive Amministrazioni titolari di oltre 26,7 mln di euro, ai fini della prosecuzione degli stessi.

Il Comitato ha infine udito le seguenti informative che non comportano l’adozione di delibera: