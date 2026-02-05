Giorgia Meloni incontra il Presidente eletto della Repubblica del Cile

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente eletto della Repubblica del Cile, José Antonio Kast, al quale ha rinnovato le congratulazioni per l’esito delle recenti consultazioni elettorali, in vista del suo prossimo insediamento.

Nel corso del colloquio, il Presidente eletto Kast ha illustrato le priorità del programma del futuro Governo cileno, con particolare riferimento alle misure per la crescita economica, all’attrazione degli investimenti, al rafforzamento del contrasto alla criminalità e alle politiche a sostegno della natalità.

I due leader hanno condiviso l’obiettivo di ampliare la cooperazione bilaterale anche in questi ambiti e hanno sottolineato l’importanza di intensificare, in parallelo, il dialogo e la collaborazione con i partner dell’America Latina nei settori strategici, al fine di accrescere la resilienza delle catene di approvvigionamento energetico e di materie prime critiche.