MUR rafforza la cooperazione scientifica con il Kenya: nuovi progetti finanziati e missione del Ministro Bernini a Nairobi

AgenPress. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) rafforza la cooperazione scientifica con il Kenya attraverso il finanziamento di nuovi progetti di ricerca e una missione istituzionale del Ministro Anna Maria Bernini a Nairobi e Malindi.

I progetti finanziati

Il MUR ha finanziato con 250 mila euro il progetto STRENGTH, coordinato dalla Sapienza Università di Roma in collaborazione con l’Università di Nairobi, per rafforzare le capacità di università e istituzioni africane, in particolare in Kenya, nella progettazione e gestione della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico. Il progetto opera nei settori dello spazio, della medicina digitale e dell’energia verde e prevede formazione avanzata, mobilità per docenti, ricercatori e studenti e collaborazione su infrastrutture di ricerca, tra cui il Centro Spaziale “Luigi Broglio” di Malindi, base operativa al di fuori del territorio nazionale dell’Agenzia Spaziale Italiana. L’iniziativa contribuisce allo sviluppo di capitale umano qualificato e a una cooperazione scientifica duratura tra Italia e Africa, in coerenza con il Piano Mattei e l’iniziativa G7 RCA.

La visita del Ministro in Kenya

Nel quadro di questo rafforzamento, il Ministro Bernini sarà in Kenya da sabato 7 a lunedì 9 febbraio per una missione istituzionale, la prima di un Ministro italiano dell’Università e della Ricerca nel Paese. La visita si inserisce in una fase di particolare rilievo dei rapporti Italia-Africa, a pochi giorni dal Vertice Italia-Africa di Addis Abeba presieduto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all’avvio dell’anno del cinquantesimo anniversario delle relazioni tra Kenya e Unione europea. È previsto un incontro tra il Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, e il Ministro Bernini, che anticipa la visita ufficiale in Italia dello stesso Presidente nei prossimi mesi.

Durante la missione sarà sottoscritto a Nairobi un Memorandum of Understanding tra il MUR e il Ministro dell’Istruzione del Kenya, Julius Migos Ogamba, per rafforzare la collaborazione scientifica in settori strategici. In occasione della visita sarà inoltre inaugurata la sede di Med-Or Italian Foundation for Africa a Nairobi, la prima sede all’estero della Fondazione presieduta da Marco Minniti.

Il Ministro parteciperà anche al Nairobi AI Forum, promosso nell’ambito dell’AI Hub for Sustainable Development, iniziativa della Presidenza italiana del G7 dedicata al ruolo dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile e al rafforzamento delle infrastrutture digitali nei Paesi africani. È prevista inoltre la visita a Malindi per l’inaugurazione del nuovo reparto materno-infantile del Sub-County Hospital, realizzato nell’ambito di un progetto di cooperazione internazionale sostenuto dall’Italia.

A Nairobi il Ministro Bernini prenderà parte alla presentazione del Corso Tecnico Professionale per tecnici specializzati nelle energie rinnovabili promosso da Enel Foundation in collaborazione con RES4Africa, Strathmore University e St. Kizito Vocational Institute. A seguire, il Ministro parteciperà a una tappa del roadshow promosso dal MUR e da Fondazione Med-Or, finalizzato a promuovere nuove opportunità di cooperazione tra università, centri di ricerca, istituzioni e imprese dei due Paesi.

Background

La cooperazione accademica e scientifica tra Italia e Kenya si basa su un quadro già consolidato, con 29 accordi interuniversitari sottoscritti, di cui 16 attualmente in vigore, che coinvolgono numerosi atenei italiani, in particolare nei settori dell’agricoltura e sicurezza alimentare, della salute e dell’energia, oltre a iniziative sui corridoi umanitari e sul sostegno alla formazione primaria e secondaria. È inoltre attivo un accordo in ambito artistico tra istituzioni AFAM, con il coinvolgimento dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Sul fronte della mobilità, nell’anno accademico 2024/2025 risultano iscritti in Italia 199 studenti kenioti, cui si aggiungono 23 dottorandi (2023/2024) e 5 studenti presso istituzioni AFAM. Nell’ambito del programma Erasmus+, la mobilità degli studenti kenioti verso l’Italia è cresciuta da 13 nel 2022 a 33 nel 2025, mentre nello stesso periodo 109 studenti italiani hanno scelto il Kenya come destinazione.