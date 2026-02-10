type here...

Previsioni Meteo dell’11 Febbraio 2026

Meteo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 11 Febbraio 2026.

AL NORD – Al mattino cieli cieli nuvolosi su tutte le regioni con locali piogge, neve sulle Alpi oltre gli 800-1000 metri e in Appennino oltre i 1300-1700 metri. Al pomeriggio tempo più asciutto con schiarite al Nord-Ovest. In serata nuvolosità in aumento ma tempo ancora asciutto. Piogge in arrivo nella notte al Nord-Ovest con neve sulle Alpi oltre i 1200-1600 metri. 
 

AL CENTRO – Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, anche intense sul versante tirrenico. Neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni residui. In serata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Nella notte nuvolosità in graduale aumento con locali piogge sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio ancora maltempo sulle regioni Peninsulari, in miglioramento sulle Isole. In serata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Peggiora nella notte sulla Sardegna con piogge e temporali.

Temperature minime in generale rialzo salvo una lieve flessione negativa al Nord, massime in aumento al Nord e sulle Isole Maggiori e stabili o in calo al Centro-Sud.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits