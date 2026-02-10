Previsioni Meteo dell’11 Febbraio 2026

AL CENTRO – Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, anche intense sul versante tirrenico. Neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni residui. In serata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Nella notte nuvolosità in graduale aumento con locali piogge sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio ancora maltempo sulle regioni Peninsulari, in miglioramento sulle Isole. In serata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Peggiora nella notte sulla Sardegna con piogge e temporali.