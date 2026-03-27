Previsioni Meteo del 28 Marzo 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 28 Marzo 2026

AL NORD – Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi specie a nord-est. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e cieli sereni, salvo qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali. In serata e nella notte nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo; neve tra Piemonte e Valle d’Aosta dai 1000 metri.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sull’Abruzzo con neve dai 900 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni e nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nella notte ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli coperti sulle regioni peninsulari con neve dai 900-1000 metri, sereno o poco/irregolarmente nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata tempo stabile con nuvolosità compatta sulle regioni peninsulari, invariato altrove.

Temperature minime stabili o in rialzo al nord e al sud, in lieve calo al centro e sulla Sardegna. Massime in generale aumento.