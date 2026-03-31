AgenPress. Previsioni Meteo del 1° Aprile 2026.

AL NORD – Al mattino Molta nuvolosità in transito ma con tempo asciutto e delle schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio cieli per lo più nuvolosi ma con locali fenomeni solo sull’Appennino emiliano-romagnolo con neve dagli 800 metri. In serata e in nottata ancora nuvolosità con neve in Appennino dai 1000 metri e graduali schiarite al Nord-Ovest .

AL CENTRO – Al mattino cieli nuvolosi o coperti su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi sul versante adriatico e neve fin verso i 700-800 metri. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in rialzo sui 900-1000 metri. In serata e in nottata insiste il maltempo tra Marche e Abruzzo con quota neve in ulteriore rialzo dai 1100-1300 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più intensi sui settori adriatici e neve fino ai 900-1300 metri, fenomeni più sporadici sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento anche sulla Sicilia con acquazzoni e temporali sparsi, poche variazioni altrove. In serata e in nottata insiste il maltempo con neve in Appennino dai 1100-1300 metri e sui rilievi della Sardegna oltre i 1200 metri.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione, massime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.