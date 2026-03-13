Previsioni Meteo del 14 Marzo 2026

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare tra Toscana, Umbria e alto Lazio, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni isolati sui settori interni. In serata e in nottata tempo ancora stabile ma uggioso con isolate piogge in Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli sereni sulle regioni peninsulari; nuvolosità irregolare su Puglia e Isole maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne sia peninsulari che delle Isole. In serata e in nottata maltempo che persiste sulla Sardegna con piogge e temporali.