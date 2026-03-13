type here...

Previsioni Meteo del 14 Marzo 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 14 Marzo 2026.

AL NORD – Al mattino precipitazioni sparse su nord-ovest e sul Triveneto con neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse specie al nord-ovest, Lombardia e settori montani, neve oltre i 1200-1300 metri. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo, specie al Nord-Ovest e neve fin verso i 900-1200 metri.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare tra Toscana, Umbria e alto Lazio, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni isolati sui settori interni. In serata e in nottata tempo ancora stabile ma uggioso con isolate piogge in Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli sereni sulle regioni peninsulari; nuvolosità irregolare su Puglia e Isole maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne sia peninsulari che delle Isole. In serata e in nottata maltempo che persiste sulla Sardegna con piogge e temporali.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al nord e sui settori Tirrenici, stabili o in rialzo altrove.

