Appalti. Ferrante (Mit): RUP cuore appalti, con hub e formazione più forza a chi realizza le opere

AgenPress. “Il Responsabile Unico del Progetto non è solo una figura procedurale, ma il vero punto di sintesi tra progettazione, legalità, sostenibilità economica e qualità dell’opera pubblica. Con strumenti come il nuovo Codice dei contratti pubblici abbiamo scelto di rafforzarne ruolo e responsabilità, chiedendo competenze più elevate e una capacità decisionale più matura.”

Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, intervenendo alla Giornata Nazionale del RUP promossa da ASSORUP oggi a Roma.

“Se chiediamo ai RUP di essere il motore dell’attuazione delle opere pubbliche e degli investimenti strategici – ha aggiunto Ferrante – abbiamo il dovere di metterli nelle condizioni di operare con strumenti adeguati, regole chiare e un sistema fondato sulla fiducia. La centralità che il nuovo Codice attribuisce al RUP deve tradursi in effetti concreti e per questo, come Mit, stiamo puntando fermamente sulla professionalizzazione e sulla digitalizzazione, sostenendo chi investe in formazione continua e sull’innalzamento delle competenze, anche grazie al contributo di realtà come ASSORUP che svolgono un prezioso lavoro di raccordo e supporto alla comunità dei RUP.

Parallelamente, con l’HUB Contratti Pubblici finanziato dal PNRR, stiamo costruendo un’infrastruttura digitale nazionale che accompagni le stazioni appaltanti lungo tutto il ciclo di vita dell’appalto, riducendo incertezze applicative e rischi operativi. L’obiettivo – ha concluso il Sottosegretario – è rafforzare la capacità amministrativa del Paese, rendere più efficiente e trasparente la spesa pubblica e prevenire contenziosi e ritardi. Senza RUP competenti, formati e messi nelle condizioni di operare bene non esistono infrastrutture moderne né politiche pubbliche realmente efficaci.”