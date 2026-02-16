Al Piccolo Teatro di Prova, tra i più piccoli d’Italia, arriva “Giusto a Metà” con Marina Vitolo

AgenPress. La vita dell’artista è densa di sogni, ma quali? Marina Vitolo, grande artista comica, svela i suoi nello spettacolo “Giusto a Metà”, in scena il 22 febbraio ore 18.00 sul palco del Piccolo Teatro di Prova, tra i più piccoli d’Italia.

Nel quartiere Alessandrino lo spazio culturale, diretto da Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere, vedrà la Vitolo alle prese con racconto a tratti autobiografico che farà divertire ma che sarà pronto a far riflettere sul vero valore del talento che si scontra con quello dell’aspetto estetico, che sembra avere spesso un peso maggiore. Il viaggio sul palco prende vita dopo il suo rientro nel mondo dello spettacolo, dopo una pausa di qualche anno per dedicarsi alla famiglia, giusto a metà fra l’essere e l’apparire, fra la famiglia ed il lavoro, fra il ruolo di donna e quello dell’artista.

Sotto i riflettori sono protagonisti i dubbi, la fatica e le incertezze di una donna che crede di poter portare avanti il suo lavoro senza nulla togliere all’altro grande e insostituibile

amore della propria vita: la famiglia e tutto cercando di stare al passo con i tempi.

La storia, seppur raccontata dalla protagonista (che è anche l’autrice) in modo comico e irriverente, lascia spazio a numerosi e, a tratti, commoventi momenti di riflessione.

In scena, come spesso accade, realtà e finzione s’incontrano, dando vita ad un personaggio

autentico ed emozionante.

La musica che accompagna il magico spazio teatrale, grazie al pianista Rocco Donati, rappresenta per Marina un irresistibile richiamo ai suoi ricordi che inevitabilmente la costringe a paragonano il passato col presente.ma dietro le quinte, improvvisamente non riuscirà a controllare l’altra “sua metà”, così da ritrovarsi catapultata dalle sue stesse passioni su quel palco tanto agognato.