AgenPress. Dopo quattro anni di guerra, il bilancio di Vladimir Putin è “una sconfitta pesante e umiliante”, ha affermato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, elogiando “il coraggio e l’audacia senza precedenti” dell’esercito ucraino che ha riconquistato 300 chilometri quadrati di territorio.

In un’intervista il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le truppe ucraine hanno riconquistato 300 chilometri quadrati di territorio ai russi in una controffensiva nel sud.

“La Russia ha subito oltre un milione di perdite in questa guerra, più delle perdite sovietiche e russe messe insieme dal 1945”, ha affermato. “E oggi, 1.000 soldati russi vengono uccisi ogni giorno al fronte per guadagni irrisori”.

Jean-Noel Barrot ha fatto riferimento alle difficoltà che sta attraversando l’economia russa: “La Russia entrerà in recessione, le casse della Russia sono vuote, la benzina è razionata in molte regioni russe e ora le telecomunicazioni, le comunicazioni e le applicazioni sono bloccate”, ha affermato il ministro degli Esteri francese.