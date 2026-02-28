Trump minaccia l’Iran. “Non possono avere armi nucleari e non siamo entusiasti del modo in cui stanno negoziando, quindi vedremo come andrà a finire”

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno comunicato ad alcuni membri del personale dell’ambasciata che potevano lasciare Israele , e che chi lo desiderava doveva farlo in fretta, poiché i timori di un attacco americano all’Iran alimentavano l’allarme in tutta la regione.

L’ultimo round di colloqui tra Washington e Teheran sul programma nucleare iraniano si è concluso giovedì senza alcun segno di svolta. Il presidente Donald Trump ha supervisionato un enorme rafforzamento militare in Medio Oriente, il più grande degli Stati Uniti da decenni.

Venerdì Trump ha ripetuto le minacce all’Iran, ma ha affermato che non è stata ancora presa una decisione definitiva, dicendo ai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca che “gli piacerebbe” non usare la forza militare, ma che “a volte è necessario”.

“Non possono avere armi nucleari e non siamo entusiasti del modo in cui stanno negoziando, quindi vedremo come andrà a finire”, ha detto Trump.

“Dovrebbero raggiungere un accordo, ma non vogliono spingersi fino in fondo. Ed è un peccato”, ha affermato, sottolineando che l’Iran non dovrebbe avere alcun arricchimento dell’uranio.

Ha aggiunto: “Devono dire: ‘Non avremo un’arma nucleare’, ma non ci riescono. Vogliono arricchire un po’. Non è necessario arricchire quando si ha così tanto petrolio. Quindi, non sono soddisfatto del negoziato”.

Alla domanda su quanto fosse vicino a prendere una decisione sugli attacchi all’Iran, Trump ha risposto: “Preferirei non dirglielo”.