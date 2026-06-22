Delitto di Garlasco, Alberto Stasi torna al lavoro e scherza con i cronisti: “Vi sono passato davanti e non mi avete visto

AgenPress. Cappellino scuro, polo blu e nessuna fretta. Alberto Stasi si è presentato così questa mattina al lavoro, nella zona di Brera a Milano, dove è arrivato intorno alle nove. Ad attenderlo all’esterno dell’edificio c’erano alcuni cronisti, presenti per raccogliere eventuali dichiarazioni in una fase in cui il caso del delitto di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione pubblica.

Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, ha mantenuto un atteggiamento tranquillo e disponibile, scambiando qualche battuta con i giornalisti prima di entrare. Con tono scherzoso ha commentato la presenza dei cronisti: «Vi sono passato davanti anche poco fa e non mi avete visto», ha detto dopo essersi tolto il berretto che indossava.

La breve frase ha contribuito ad alleggerire per qualche istante la tensione che continua ad accompagnare uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni. Negli ultimi mesi, infatti, il delitto di Garlasco è tornato sotto i riflettori a seguito dei nuovi sviluppi investigativi e delle attività disposte dalla magistratura nell’ambito delle verifiche ancora in corso.

L’arrivo di Stasi al lavoro si è svolto senza particolari misure di sicurezza e senza momenti di tensione. Dopo il breve scambio con i giornalisti, l’uomo è entrato nell’edificio per iniziare la propria giornata lavorativa.