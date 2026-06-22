Eritropoietina nel sangue, nuovo caso di doping per Schwazer: sospensione cautelare dalla NADA tedesca

AgenPress. Nuova bufera sul marciatore azzurro Alex Schwazer. L’Agenzia nazionale antidoping tedesca (NADA) ha infatti avviato un procedimento nei confronti dell’atleta altoatesino dopo aver rilevato la presenza di eritropoietina (EPO) nel sangue. Contestualmente è stata disposta una sospensione cautelare, in attesa degli ulteriori accertamenti previsti dal protocollo antidoping.

Per Schwazer si tratta dell’ennesimo capitolo di una vicenda sportiva che negli anni ha segnato profondamente la sua carriera. Secondo quanto emerso, le accuse formulate dall’organismo antidoping tedesco sarebbero nove e riguarderebbero presunte violazioni delle norme antidoping. L’atleta, già protagonista in passato di casi che hanno avuto vasta eco internazionale, si trova ora nuovamente al centro dell’attenzione.

L’eritropoietina, comunemente nota con l’acronimo EPO, è una sostanza che stimola la produzione di globuli rossi e aumenta la capacità del sangue di trasportare ossigeno ai muscoli. Per questo motivo il suo utilizzo illecito rappresenta una delle pratiche dopanti più diffuse negli sport di resistenza, tra cui la marcia, il ciclismo e il fondo.

La sospensione cautelare disposta dalla NADA non costituisce una condanna definitiva, ma rappresenta una misura prevista dai regolamenti internazionali in presenza di elementi ritenuti sufficienti per avviare un’indagine formale. Schwazer avrà ora la possibilità di presentare la propria difesa e di contestare le accuse nelle sedi competenti.

La notizia riaccende inevitabilmente il dibattito sul doping nello sport e sul lungo percorso che aveva riportato il marciatore italiano sotto i riflettori dopo anni di squalifiche, battaglie legali e tentativi di rilancio agonistico. L’esito del procedimento sarà determinante per chiarire la posizione dell’atleta e per definire le eventuali conseguenze sul suo futuro sportivo.

Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori sviluppi da parte degli organismi antidoping coinvolti, che dovranno valutare nel dettaglio la documentazione e i risultati delle analisi. Nel frattempo, il nome di Alex Schwazer torna ancora una volta ad essere associato a un caso che rischia di segnare una nuova svolta nella sua controversa carriera.