Lorenzo Fontana Presidente della Camera dei Deputati all’Italian Investment Council by Remind: “È fondamentale delineare efficaci strategie volte a stimolare gli investimenti”

AgenPress. Si è svolta a Roma la terza edizione dell’Italian Investment Council 2026 by Remind presso Sala Europa – Ufficio del Parlamento europeo in Italia a Palazzo Generali.

L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta una piattaforma di dialogo in cui Istituzioni nazionali, internazionali e locali, insieme a Imprenditori, Manager, Esperti e Professionisti si riuniscono per analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere, con l’obiettivo di promuovere iniziative di crescita e prospettive di sviluppo economico, sostenibile, sociale e culturale per l’Italia.

Tra le buone pratiche dei settori produttivi vi è stato anche il contributo di Lorenzo Fontana Presidente della Camera dei Deputati: “Ringrazio Paolo Crisafi e Remind per l’invito all’Italian Investment Council. In un mondo sempre più interconnesso, la capacità di attrarre capitali esteri risulta essenziale per assicurare la competitività delle aziende, la tutela dei risparmiatori e, più in generale, la crescita dell’intero Paese. Per questo motivo è fondamentale delineare efficaci strategie volte a stimolare gli investimenti e a favorire il dinamismo del tessuto produttivo. nel suo complesso. In questa direzione, la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero riveste un ruolo di cruciale importanza. Il nostro Made i n Italy, espressione di bellezza, eleganza e creatività, costituisce un patrimonio socioculturale riconosciuto e apprezzato a livello mondiale, nonché un autentico pilastro dell’economia nazionale e locale. La costruzione di un sistema finanziario e sociale attrattivo per i mercati si fonda sulla capacità delle Istituzioni di comprendere le istanze degli attori coinvolti e di tradurle in azioni concrete.”